Ponte sullo Stretto, il progetto che divide il Partito democratico in Sicilia

Antonio Rubino risponde ad Antonello Cracolici

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Ponte sullo Stretto ‘divide’ il Pd siciliano. Antonio Rubino, componente della direzione nazionale dem, risponde alle dichiarazioni di Antonello Cracolici, che aveva definito il progetto come “un’opportunità”.

“Schlein farebbe bene ad occuparsene”

“Il siparietto di queste ore all’interno del Pd siciliano sul tema del Ponte sullo stretto di Messina dimostra, ancora una volta, la totale inesistenza politica del partito. È mortificante apprendere dai giornali ‘le linee’ che il Pd in Sicilia ha su un tema di tale portata. È ancora più mortificante assistere allo sciacallaggio che la Lega di Salvini sta mettendo in atto attorno alle nostre contraddizioni”, afferma Rubino rimarcando le dichiarazioni di Cracolici. E ancora: “Siamo sempre più convinti che l’apertura di una nuova stagione politica in Sicilia, accompagnata da un nuovo gruppo dirigente, non sia più rinviabile – continua – . La segretaria Elly Schlein farebbe bene ad occuparsene per evitare imbarazzi come quello di queste ore. Barbagallo si ricordi di essere il segretario e convochi la direzione”.

“Progetto anacronistico e costoso”

La linea di Elly Schlein in merito al Ponte sullo Stretto è chiara: “Penso che sia un progetto veramente anacronistico, estremamente costoso – ha dichiarato in una recente intervista – . Le risorse si possono investire meglio e subito”.