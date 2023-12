Porta a casa 40 bombole e gli dà fuoco, evitata strage a Salemi

Un uomo di 83 anni ha predisposto il piano per togliersi la vita

SALEMI – Porta 40 bombole di gas nelle stanze della sua casa e innesca un incendio. È successo nella serata del 20 dicembre, in via delle Rose, a Salemi (in provincia di Trapani). Un uomo di 83 anni ha predisposto il piano per togliersi la vita, aveva anche sistemato in veranda una bara in metallo, dove si era seduto.

La dinamica dei fatti

I vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano sono subito intervenuti. Secondo la ricostruzione dei pompieri, l’uomo avrebbe innescato roghi attorno alle bombole, ma avrebbe chiuso le porte delle stanze, esaurendo così l’ossigeno per alimentare il fuoco. I focolai sono quindi stati spenti e le bombole sono state trasportate all’esterno. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Salemi.