Porticello, il Bayesian come la Costa Concordia: “Ho rivisto quel film” VIDEO

Le sensazioni del capo dei sommozzatori dei vigili del fuoco

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Negli occhi le immagini dei corpi intrappolati all’interno delle cabine del Bayesian, nella mente la tragedia della Costa Concordia. Un filo rosso che collega le due tragedie del mare, a distanza di 12 anni: a mettere in fila i ricordi è Giuseppe Frison, capo della squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco che ha operato nelle acque di Porticello.

“Ho rivissuto quel dramma”

“Questo intervento mi ha aperto quel ricordo”, spiega ai cronisti giunti a Termini Imerese per la conferenza stampa del procuratore Ambrogio Cartosio, che dovrà individuare eventuali responsabilità su quanto accaduto. Frison ha ripercorso le tappe delle numerose immersioni nel mare di Porticello, fuori e dentro il relitto diventato la trappola mortale per le sette vittime, come spiegato anche dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco Bentivoglio Fiandra: “Nelle cabine sembrava di rivedere le stesse sensazioni. Qui avevamo la variante della profondità che riduceva i nostri tempi di lavoro”.

Bayesian e Costa Concordia

E ancora il parallelismo tra Bayesian e Costa Concordia: “Per me è stato come rivivere quel film, in modo più piccolo ma anche più intenso. All’interno lo scenario era molto simile. Avevamo difficoltà a proseguire perché i mobili, essendosi ribaltati, ci impedivano di proseguire in modo sicuro. Ma abbiamo lavorato con la nostra sistematicità che abbiamo imparato proprio in quell’intervento, dove le dimensioni erano grandissime”.