Porto di Riposto, riaperta la banchina Costanzo

L'ordinanza della Capitaneria rende di nuovo possibile l'ormeggio degli yacht

CATANIA – Riapre il molo Costanzo del porto di Riposto. Dopo l’appello degli imprenditori che denunciavano perdite fino a 80 mila euro per il mancato ormeggio degli yacht e la nota tecnica dell’assessorato alle Infrastrutture, la Capitaneria di porto di Riposto ha abrogato l’ordinanza con cui vietava il transito e l’ormeggio sulla banchina.

La banchina Costanzo del porto di Riposto

Dopo le mareggiate del 9 e 10 febbraio scorso, quando onde di più di sei metri si abbatterono sulla costa ionica siciliana, alcuni pezzi del molo paraonde del porto di Riposto si staccarono e finirono sulla banchina Costanzo, a cui di solito ormeggiano i grandi yacht. Poco dopo, un’ordinanza della Capitaneria bloccò l’accesso al molo paraonde, e il transito e l’ormeggio sulla banchina Costanzo, in attesa che fossero fatti dei lavori di risanamento.

Le opere sulla banchina sono andate avanti per tutta la primavera, fino a che a metà dello scorso 13 luglio la ditta che seguiva i lavori non ha riconsegnato la struttura portuale. Nel verbale si legge che l’area in consegna “si riduce a seguito dei lavori di rimozione dei detriti dalla banchina del Porto di Riposto denominata Marò Costanzo”.

L’appello e la nota tecnica dell’assessorato

Da metà luglio a oggi però è rimasta in vigore l’ordinanza che di fatto sbarrava l’accesso alla banchina degli yacht. Uno stop che, come raccontato da Livesicilia, ha causato la sofferenza del settore turistico della zona. I quali hanno lanciato un appello alla riapertura.

Subito dopo l’appello, l’assessorato alle Infrastrutture ha diramato una nota tecnica in cui, riesaminata la situazione del molo, sottolinea che l’accesso alla banchina può essere subito ripristinato. In particolare, la nota del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 6 sottolinea, dopo avere effettuato anche dei rilievi subacquei, che “non si sono rilevate anomalie strutturali che possano rappresentare allo stato attuale criticità per l’uso in sicurezza della banchina”.

In più, i lavori ancora da svolgere nel porto non intralcerebbero le operazioni di ormeggio, né metterebbero in pericolo l’area della banchina. Come si legge nella nota tecnica dell’assessorato, infatti, “si rileva che i lavori di che trattasi risultano completamente ultimati”. Restano da finire soltanto “i lavori riguardanti il camminamento sovrastante il muro paraonde con il ripristino del sopralzo dello stesso”, e questi lavori “verranno realizzati con accesso dalla berma di sommitale della diga foranea lato mare, non interessando in alcun modo le aree della banchina sottostante che resta libera da gravami ed altro”.

La riapertura

Per tutti questi motivi, oggi la Capitaneria di porto di Riposto ha abrogato l’ordinanza con cui vietava transito, sosta e ormeggio presso la banchina Costanzo. Da oggi dunque gli yacht potranno tornare all’ormeggio a Riposto. Resta vietato al pubblico “l’accesso al camminamento pedonale del muro paraonde del molo di sopraflutto e la retrostante area della mantellata”.