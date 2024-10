Parla il dirigente di Diventerà bellissima finito nella bufera

PALERMO – “Non ho scritto quel post, sto bloccando il profilo e oggi stesso incontrerò il mio avvocato per capire come agire”. Salvo Coppolino, dirigente di Diventerà bellissima, da giovedì sera è finito sulle cronache di tutti i quotidiani nazionali per un post sessista contro la segretaria del Pd Elly Schlein comparso sul suo profilo Facebook.

Cosa è accaduto?

“Qualcuno è riuscito a entrare nel mio profilo e ha pubblicato quel post orrendo. Non mi sono accorto in tempo di quanto stava accadendo, altrimenti lo avrei eliminato subito come ho fatto con un altro”.

C’era un secondo post quindi?

“Sì, ma per fortuna mi sono accorto in tempo e sono riuscito a bloccarlo”.

Sporgerà denuncia?

“Ripeto, non so ancora come agire. Devo parlare con il mio avvocato”.

In poche ore è finito su tutti i giornali.

“Si è montato un caso nazionale. Ieri ero a una festa quando è scoppiato tutto questo, mi è andata la serata di traverso. Ripeto, non riconosco assolutamente quel gravissimo post sessista”.

Anche il ministro Musumeci ha preso le distanze, lo ha sentito?

“Gli ho scritto un messaggio spiegandogli quanto era accaduto, è stato comprensivo. Mi conosce e sa che non avrei mai scritto quel post“.