Poste Italiane assume consulenti finanziari in 64 città: cosa c’è da sapere

Le candidature entro il 9 marzo

Poste Italiane assume consulenti finanziari in 64 città. Chi supererà la selezione parteciperà a un corso di inserimento professionale e formazione e sarà poi inserito nel team che si occupa di relazionarsi con i clienti, per supportarli e orientarli nella gestione dei risparmi e degli investimenti.

Dove assume Poste Italiane

Le province coinvolte nel piano di assunzioni di Poste Italiane sono: Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona e Vicenza.

Requisiti

In questa occasione, Poste Italiane assume laureati o laureandi (percorsi magistrali e triennali) interessati al mondo della finanza, delle assicurazioni e degli investimenti, in possesso di ottime capacità relazionali, di comunicazione e orientati ai risultati.

In fase di selezione verranno considerati preferenziali un titolo di studio in discipline economico-giuridiche; la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di investimento; la conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (“direttiva Mifid II”) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (“direttiva Idd”).

Contratto e come candidarsi

L’assunzione avverrà con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali in 6 giorni) secondo il Ccnl di Poste italiane. La candidatura può essere inserita tramite il portale ufficiale dell’azienda entro il 9 marzo, specificando le province preferite.

