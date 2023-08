Posteggiatore abusivo in manette per tentata estorsione

L'uomo ha minacciato la vittima, ma era un poliziotto in vacanza

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo, di 44 anni, per il reato di tentata estorsione. L’indagato, mentre esercitava abusivamente l’attività di posteggiatore in via Palermo, nei pressi di Ortigia, a Siracusa, avrebbe tentato di farsi consegnare la somma di 5 euro minacciando la vittima. L’uomo però, essendo un agente di polizia in vacanza, ha subito avvisato i colleghi. Il parcheggiatore abusivo è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna.