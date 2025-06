Posti per disabili, un’app per segnalare chi li occupa ingiustamente

Lo strumento consentirà anche di conoscere i posti disponibili

PALERMO – Quante volte è complicato trovare i parcheggi dedicati ai disabili, e quando lo si trova, molte volte è occupato? Per rispondere a questa doppia esigenza Sispi ha inserito queste funzioni all’interno dell’App Palermobilità, scaricabile dagli store, che darà la possibilità ai cittadini di geolocalizzare i posti per disabili distribuiti nel territorio di Palermo.

Il servizio è immediatamente operativo. Nelle prossime settimane partirà l’altro servizio. Sempre dal’App Palermomobilità sarà possibile segnalare alla Polizia Municipale eventuali abusi di veicoli posteggiati negli stalli destinati ai diversamente abili.

Le segnalazioni

La Polizia Municipale appena riceverà la segnalazione, a cui si possono allegare direttamente dall’App un massimo di tre foto, invierà una pattuglia per la verbalizzazione e la conseguente rimozione. La Presidente di Sispi Giovanna Gaballo commentando questa iniziativa ha affermato: “Il digitale e le nuove tecnologie offrono possibilità inedite per il sostegno di persone anche con gravi fragilità. Per queste ragioni abbiamo subito sposato il progetto proposto dalla consigliera D’Alessandro che rappresenta un valido strumento per contribuire a sostenere l’integrazione dei disabili nella società”.

“Con quest’app, intuitiva e di facile utilizzazione, infatti, sarà possibile geolocalizzare lo stallo più vicino destinato ad un soggetto disabile. Siamo pronti a contribuire con le nostre professionalità alla individuazione delle soluzioni più adeguate per superare una serie di limitazioni delle persone con maggiori difficoltà”.

D’Alessandro: “Strumento concreto”

“Si tratta di uno strumento concreto, pensato per rispondere a un’esigenza reale e quotidiana: facilitare la mobilità di chi vive ogni giorno difficoltà legate all’accessibilità urbana”, dice Tiziana D’Alessandro, Consigliere Comunale a Palermo per Fratelli d’Italia.

“Il progetto è stato seguito fin dall’inizio insieme al Garante per le persone con disabilità del Comune di Palermo, Pasquale Di Maggio, con cui ho condiviso l’impegno per portarlo all’attenzione della Seconda Commissione Consiliare Urbanistica, Mobilità e Traffico, di cui faccio parte”, continua D’Alessandro.

“Un ruolo fondamentale è stato svolto da Sispi, la società in house del Comune, che ha sviluppato la tecnologia necessaria, rendendo operativo un sistema intuitivo e di facile utilizzo”.