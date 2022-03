Potenza-Palermo 1-0, riprende la sfida allo stadio “Viviani” LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e il club rossoblu

Il Palermo di Silvio Baldini è impegnato nella trasferta di Potenza, allo stadio “Alfredo Viviani”, in occasione della 33^ giornata del girone C di Serie C. Dopo il pareggio interno contro la Fidelis Andria, il club rosanero è alla ricerca dei tre punti nella sfida in Basilicata contro la squadra di casa che punta alla salvezza. Modulo ormai collaudato dal tecnico toscano dei siciliani e formazione rivelata già nella conferenza alla vigilia del match. Felici gioca titolare, così come Doda che occupa la corsia di destra nella linea di difesa.

PRIMO TEMPO

Primo pallone affidato ai rosanero che attaccano da sinistra verso destra: inizia la sfida al fischio del direttore di gara. Pericolo quasi immediato, dopo tre minuti, per la squadra di Baldini, oggi in completo bianco: un cross dalla destra arriva sui piedi di Romero che calcia di prima intenzione ma non centra la porta difesa da Massolo. All’11’ risponde il Palermo con Dall’Oglio che recupera una sfera al limite dell’area di rigore avversaria e calcia forte in porta, Greco con una mano alza il pallone sopra la traversa e lo manda in croner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, il cross dello stesso numero 11 dei rosanero arriva sul palo lontano dove c’è Valente che calcia al volo senza imprimere potenza, ancora una volta Greco respinge la conclusione. Poco dopo il Palermo non sfrutta a dovere un contropiede molto interessante e al 19′ la squadra rossoblu su calcio di punizione impensierisce Massolo con la conclusione di Zenuni che sfiora il palo. Al 23′ Valente, servito in profondità, mette il pallone in mezzo sul primo palo dove arriva Brunori che tira fuori dallo specchio della porta.

Tre minuti dopo azione fotocopia dei rosanero con Valente che cerca in mezzo il solito Brunori, Greco però mette i guantoni e respinge la sfera. Al 28′ il Potenza trova il gol del vantaggio! Romero viene servito ancora dalla corsia di destra e con la gamba anticipa Doda mandando il pallone alle spalle di Massolo! Il Palermo prova a reagire al gol del vantaggio dei padroni di casa e lo fa sviluppando le proprie azioni sulle corsie laterali. Durante una delle incursioni in area di Valente, il numero 30 dei rosanero al contatto con l’avversario cade a terra ma viene ammonito per simulazione. Minuto 44, Sandri ruba palla e calcia in porta da circa 25 metri sfiorando un gran gol, la sfera però si spegne sul fondo. Un minuto dopo Marconi colpisce la traversa su cross di Dall’Oglio da calcio d’angolo, il pallone finisce sulla testa di Lancini che cerca il palo lontano ma la difesa lucana spazza via. Duplice fischio dopo l’ultima azione dei rosanero, termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Triplo cambio per mister Baldini prima dell’inizio della ripresa. Lasciano il campo Dall’Oglio, Felici e Doda che cedono il posto a Odjer, Soleri e Buttaro. Subito dopo l’arbitro dà il via al secondo tempo. I primi minuti di gioco sono caratterizzati dalle giocate sugli esterni da parte della squadra di Baldini, costretta a inseguire il risultato parziale di svantaggio.

IL TABELLINO

POTENZA: 1 Greco, 4 Bucolo, 5 Cargnelutti, 7 Coccia (cap.), 8 Sandri, 9 Romero, 19 Nigro, 21 Zenuni, 26 Matino, 27 Cuppone, 32 Guaita. A disposizione: 12 Marcone, 22 Uva, 2 Vecchi, 3 Koblar, 10 Ricci, 11 Costa Ferreira, 14 Burzio, 15 Gigli, 17 Salvemini, 25 Zagaria, 30 Zampano, 33 Sepe. Allenatore: Arleo.

PALERMO: 12 Massolo; 77 Doda (dal 46′ Buttaro), 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio (dal 46′ Odjer); 30 Valente, 17 Luperini, 75 Felici (dal 46′ Soleri); 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 21 Damiani, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Panettella (Gallarate). Assistenti: Lazzaroni (Udine) – Pintaudi (Pesaro). Quarto Ufficiale: Giaccaglia (Jesi).

MARCATORI: Romero (28′).

NOTE: Ammoniti: Sandri, Valente.