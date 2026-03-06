Si tratta di un romeno, le verifiche dei carabinieri

POZZALLO – I carabinieri della stazione di Pozzallo hanno fermato un 37enne romeno per rapina aggravata e lesioni personali.

Pozzallo, anziano rapinato violentemente

È accusato di essere entrato con una scusa a casa di un anziano e approfittando di un attimo di esitazione dell’uomo lo avrebbe immobilizzato legandogli al collo una cintura e lo avrebbe minacciato con un coltello da cucina.

Il rapinatore avrebbe costretto la vittima a consegnargli 100 euro e avrebbe sottratto con violenza all’anziano sia la fede nuziale che l’orologio che portava al polso, provocandogli una ferita alla mano. La vittima è stata medicata in ospedale a Modica.

Il 37enne, dopo una notte di irreperibilità, è stato individuato e bloccato dai carabinieri della stazione di Pozzallo alle prime luci dell’alba della mattinata successiva.