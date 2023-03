Precari Covid, la Fials: “Bene la proroga a Palermo ma ora soluzione definitiva”

La nota del sindacato

PALERMO – Via libera alla proroga dei contratti dei precari Covid dell’Asp di Palermo fino a fine maggio e proroga anche per i 56 Oss di Villa Sofia Cervello che dal 1 aprile sarebbero rimasti senza lavoro. È quanto appreso dalla Fials dopo l’ultima manifestazione di protesta dei lavoratori davanti alla sede legale dell’azienda.

Per gli operatori sanitari è arrivata dunque la notizia del prolungamento del loro contratto, che era in scadenza a marzo, fino al 31 maggio. “Ringraziamo l’assessore Volo – dicono Giuseppe Forte, Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara – che è intervenuta in maniera autorevole e il capo di gabinetto Sgroi per aver individuato la soluzione a Villa Sofia. Rinnovando per un altro mese il contratto dei 56 Oss di Villa Sofia avremo altro tempo utile e confidiamo si possa trovare una soluzione per questi lavoratori che di fatto garantiscono l’assistenza fondamentale ai pazienti. Sulla proroga dei precari covid fino a maggio – prosegue Forte – siamo soddisfatti in parte, perché avevamo chiesto una proroga fino a fine anno”.