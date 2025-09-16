Tra Palermo e Termini Imerese sono 500, i sindacati chiedono stabilità

PALERMO – Oggi, martedì 16 settembre, per lo sciopero nazionale dei precari del ministero della Giustizia, a Palermo si terrà un presidio davanti alla Prefettura, alle 9.30. In Italia sono 12 mila i lavoratori assunti con fondi Pnrr per le figure professionali di addetti all’ufficio del processo (Upp), tecnici di amministrazione e data entry. Tra Palermo e Termini Imerese i precari sono circa 500.

I lavoratori hanno il contratto in scadenza nel giugno 2026 e al momento è prevista la stabilizzazione solo per il 50 per cento di loro. Fp Cgil chiede la stabilizzazione di tutto il personale.

I sindacati: “Si intervenga in tempo”

“Questi lavoratori svolgono un’attività importante: hanno garantito il funzionamento della giustizia – dicono il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e il segretario Fp Cgil Palermo Michele Morello -. Coadiuvano i magistrati nell’attività giurisdizionale e nelle cancellerie e smaltiscono le pratiche giudiziarie arretrate”.

“Secondo i dati presentati dal ministero della Giustizia, hanno contribuito allo smaltimento di oltre 100 mila procedimenti civili in un solo anno, pari a un terzo dell’arretrato del 2019, consentendo cosi la velocizzazione dei tempi della giustizia, uno dei problemi del paese, sia per i cittadini che sotto il profilo economico. Se non si interviene in tempo, tra 9 mesi la metà resterà senza un lavoro”.