Ragusa, insediata la nuova prefetta Giallongo

RAGUSA – Ragusa ha accolto la nuova prefetta, Tania Giallongo, che oggi ha incontrato la stampa a Palazzo del Governo. Originaria della provincia di Siracusa, è stata vice prefetta vicaria di Roma.

Giallongo, ai giornalisti, ha ribadito che il benessere della comunità è l’obiettivo finale e che il successo del suo ruolo dipenderà dalla collaborazione con forze di polizia, enti locali, associazioni di volontariato e tutti gli attori territoriali, nessuno escluso, ponendo l’accento sull’importanza dell’ascolto.

Si è detta lieta di tornare in Sicilia per lavorare per Ragusa, “una terra che riconosce non solo per le sue bellezze artistiche e storiche, ma anche per la sua comunità sicura, attenta e laboriosa”.

Tra i propositi per il suo mandato, ha evidenziato la volontà di accogliere le necessità e le urgentizze del territorio, assicurare l’attività ordinaria e “alzare l’asticella” delle aspettative della comunità su temi cruciali come sicurezza, lavoro, sicurezza sul lavoro e scuola.