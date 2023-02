Premiata la migliore vetrina dedicata a Sant’Agata

Il concorso dal titolo "Amo Sant'Agata".

1' DI LETTURA

CATANIA. In occasione delle celebrazioni Agatine su iniziativa del Comune, dell’Assessorato alle attività produttive di Catania e del Comitato dei festeggiamenti Agatini si è svolta la premiazione del concorso per la migliore vetrina dedicata alla Santa, denominata “AMO SANT’AGATA” edizione 2023 con la partecipazione del Presidente del Comitato dei festeggiamenti Agatini, Mariella Gennarino e del Vicepresidente Ettore Mastrojeni, del Presidente della Commissione Giovanni Saguto e del Vicepresidente Lorenzo Costanzo che hanno consegnato le targhe ai vincitori delle vetrine giudicate più belle nelle tre categorie: popolare, religiosa e creativa.

Per quanto riguarda la vetrina popolare il premio è stato consegnato all’artista Carlotta Fiamingo, per la vetrina religiosa il premio è stato consegnato al Cafè Prestipino Via Etnea 36/38 , mentre il premio della vetrina creativa è stato consegnato alla ditta Solandia- Gruppo Arancio , Corso delle Province 78 .

Le associazioni di categoria e la commissione giudicante si sono date appuntamento al prossimo anno.