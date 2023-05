Premio Percacciolo, primo posto per l’orchestra della media Pirandello

Gli alunni si sono aggiudicati il gradino più alto del podio

Hanno alzato la coppa fra gli applausi, dopo aver eseguito cinque brani che vanno dalla “Carmen suite” a “Libertango” passando per “In the hall of the mountain king”. L’orchestra della scuola media Pirandello-Borgo Ulivia di Palermo ha conquistato il primo posto alla ventinovesima rassegna scolastica di musica – Premio nazionale Salvuccio Percacciolo, categoria orchestra, che si sta svolgendo in provincia di Messina. Una manifestazione che ha raccolto le adesioni di una quarantina di scuole, siciliane e non, che si stanno sfidando in sette sezioni e undici categorie.

L’orchestra della Pirandello-Borgo Ulivia, composta da una trentina di alunne e alunni delle classe II A e III A preparati dai docenti Giuseppe Garcia, Giovanni Confaloni, Giuseppe D’Antone, Maria Sole De Pascali e Cristina Di Gesaro, mercoledì scorso si è esibita al Palazzo Cupone del comune di Mirto, nel Messinese, aggiudicandosi il primo premio. Al ritorno a casa, il quartiere ha accolto gli alunni con una grande festa.