Presidente e vice: De Luca e Giarrusso staccano il ticket

Pronti a varare il movimento politico nazionale di stampo meridionalista.

PALERMO – “Alle elezioni Regionali in Sicilia correremo insieme: ci sarà un ticket De Luca-Giarrusso, contro le dinamiche, le facce e le piccole miserie dei vecchi partiti che hanno affossato la Sicilia, anche grazie a personaggi come Musumeci e Crocetta”, così in una nota congiunta l’ex-sindaco di Messina e l’europarlamentare Dino Giarrusso, annunciano il tandem.

”Il progetto di partito meridionalista pensato da Dino Giarrusso sta per unirsi con la realtà già concreta di Sicilia Vera guidata da Cateno De Luca, e a giorni verranno presentati il nome e il simbolo della nuova forza politica nazionale. Sarà una forza politica federativa, aperta, autenticamente democratica, che lavorerà per annullare il gap fra sud e nord del paese, non col conflitto ma con la collaborazione”, fanno sapere.

“È un movimento fatto apposta per quei cittadini che vogliono partecipare e non più subire passivamente le alchimie fumose di partiti sempre più distanti dal popolo e sempre più chiusi nei palazzi. Dopo le beffe e le angherie dei potentati di ogni colore, e dopo la dissoluzione pietosa dei Cinqustelle, con il nostro movimento politico ridaremo autenticamente voce al popolo e spazzeremo via logiche di palazzo, finti democratici e vere ”bande bassotti” che hanno imperversato per troppi anni, sfregiando la Sicilia e i siciliani, e facendo pure di peggio oltre lo Stretto”, hanno fatto sapere.

E ancora: “La straordinaria vittoria di Messina, ottenuta contro tutto e tutti, è indice che qualcosa è cambiato nella coscienza dei cittadini siciliani, non più disposti ad essere strumenti e vittime di meschine logiche di spartizione. Le centinaia di messaggi d’incoraggiamento entusiasta da noi ricevuti personalmente, uniti al pessimo spettacolo che stanno dando parlamentari nazionali e membri del governo impegnati solo a proteggere se stessi, ci confermano la bontà del nostro progetto e la necessità di ridare voce a chi non la ha”.

“La liberazione iniziata da Messina – concludono – proseguirà a novembre in tutta la Sicilia e in primavera sbarcherà al parlamento nazionale. Vi diamo appuntamento all’inizio della settimana prossima per il lancio del nome e del simbolo del nostro nuovo movimento, certi di essere l’unico elemento di novità nel panorama e stantio della politica siciliana e nazionale”