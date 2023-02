Presti: “Librino protetta dal sorriso di Sant’Agata” VIDEO

Un'altra grande intuizione di un uomo ed un artista che, assieme a studenti e genitori, non si è mai risparmiato.

CATANIA. Il richiamo forte. Imprescindibile e gratuito del vivere a Librino tra le sue contraddizioni e voglia di riscatto. Lo zampino, ancora una volta è quella di Antonio Presti . Definito mecenate. Definito artista. Definito cittadino del mondo.

Ma, in verità, la definizione più giusta sarebbe quella di “folle”. Nel senso più nobile e laico del termine. Un uomo che ha messo la sua esistenza (e le sue finanze) a servizio di un quartiere che vive in questi mesi la potenza del messaggio legata a centinaia e centinaia di piccoli studenti che stanno mettendo a punto la Porta delle farfalle e la Porta della Conoscenza.



Uno spettacolo di tenacia, arte e passione. Quella messa in campo, come sempre, da Presti. Quella impressa dai ragazzi e dai genitori di una Librino che esprime tutta la propria libertà che vuole essere libero.



E da questa mattina le scolaresche hanno fatto visita ad un luogo imponente: che, lontano dall’interesse delle istituzioni, continua a esprimere un’impronta piacevolmente devastante.

Anche attraverso il sorriso di Sant’Agata: opera impressa sullo sfondo di uno snodo viario trafficassimo.

Vi raccontiamo tutto anzi, Antonio Presti vi racconta tutto, nel video che pubblichiamo in alto.

E di tutto questo, Catania dev’essere grata alla sana follia di un uomo che continua a credere sulla forza della bellezza.