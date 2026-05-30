 Presunti abusi su alunne, insegnate arrestato nel Brindisino
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Presunti abusi su alunne minorenni, arrestato insegnante nel Brindisino

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Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni da parte della dirigente scolastica
LE VIOLENZE
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1 min di lettura

BRINDISI – Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L’uomo si trova agli arresti domiciliari dopo l’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta della Procura.

Le indagini, condotte dai carabinieri, sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori avendo appreso dalle figlie dei presunti abusi. In passato l’uomo, a causa di comportamenti simili alle accuse alla base dell’ultima ordinanza del gip, aveva già subito sanzioni disciplinari.

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