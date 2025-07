Del Monaco alla Legione carabinieri Sicilia, omaggio a Dalla Chiesa

In via Isidoro Carini

PALERMO – Il generale di Brigata neo comandante della legione carabinieri Sicilia Ubaldo Del Monaco ha deposto un cuscino di fiori in via Isidoro Carini a Palermo luogo della strage dove furono uccisi il 3 settembre del 1982 il prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

“L’atto di oggi è un’esplicita dichiarazione di intenti. Esprime con forza, l’inizio di un periodo alla guida della Legione ‘Sicilia’, che non può e non deve prescindere dal ricordo e dall’esempio di tutte quelle donne e uomini che, come il generale Dalla Chiesa, che hanno sacrificato la propria vita per la lotta alla criminalità organizzata”, dicono i carabinieri.