Priolo, rapina al distributore: arrestato un catanese 34enne

PRIOLO (SIRACUSA) – Un catanese di 34 anni è stato arrestato dalla polizia di Priolo, nel Siracusano. È indagato, in concorso con altre due persone non ancora identificate, per la rapina aggravata avvenuta nella notte dell’11 gennaio scorso, al distributore Esso di Priolo Gargallo. Il distributore si trova sulla ex statale 114.

La dinamica

Due uomini con il volto travisato da passamontagna, di cui uno armato di mitraglietta e l’altro di coltello, erano entrati al bar dell’area di servizio. Avrebbero minacciato un dipendente impossessandosi di 600 euro e 4 pacchi di sigarette. Poi sarebbero fuggiti a bordo di un’auto guidata da un terzo complice.

I sequestri della polizia

Il trentaquattrenne avrebbe anche tentato di modificare alcune caratteristiche della macchina usata per la rapina. Gli agenti nel corso dell’operazione hanno sequestrato due pistole a salve prive di tappo rosso. Sequestrate inoltre un paio di scarpe identiche a quelle che avrebbe utilizzato l’arrestato durante la rapina.