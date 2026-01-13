Processo Mare Jonio, disposta la distruzione di intercettazioni e chat

Gli indagati sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

PALERMO – Si è conclusa al tribunale di Ragusa l’udienza del processo sul caso Mare Jonio, la nave della ong Mediterranea Saving Humans. I giudici, decidendo sulle eccezioni preliminari presentate dalla difesa, hanno disposto la distruzione di tutte le intercettazioni e le chat non pertinenti con l’imputazione o espressamente vietate dalla legge. Il caso riguarda il rinvio a giudizio dell’equipaggio della nave umanitaria Mare Jonio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le accuse

Gli indagati sono accusati di aver trasbordato 27 migranti dalla nave cargo danese Maersk Etienne, nel settembre 2020, dopo un lungo stallo in mare. L’accusa sostiene che il trasbordo, avvenuto dopo 37 giorni, fosse a scopo di lucro. Sono imputati i cofondatori di Mediterranea, Luca Casarini, Beppe Caccia e Alessandro Metz, e l’equipaggio a bordo di Mare Jonio nel settembre 2020: il comandante Pietro Marrone, la medica Agnese Colpani e il soccorritore Fabrizio Gatti.

La corte ha chiesto al pubblico ministero di indicare esattamente quali singole telefonate intenda utilizzare e quali prove d’accusa, e “ai nostri avvocati – dice la ong – quali intercettazioni e chat contengano conversazioni con parlamentari, ministri di culto, giornalisti e gli stessi legali, esplicitamente vietate dalla legge. Usciranno quindi definitivamente dal processo molti materiali che sono stati utilizzati in maniera strumentale per alimentare negli ultimi cinque anni la macchina del fango contro il soccorso civile in mare. Crediamo di essere sulla strada giusta per l’accertamento della verità su questa vicenda e la fine di una mirata persecuzione contro il soccorso civile in mare”.