“Pronti al 400esimo Festino, S. Rosalia sarà il ‘brand’ della città”

Intervista a Giampiero Cannella, assessore comunale alla Cultura

1' DI LETTURA

PALERMO – Un “filo rosso” che collega l’ultimo Capodanno alla prossima Pasqua, passando per il Festino del 2023 e soprattutto quello del 2024 quando la città festeggerà la sua “Santuzza” per la 400esima volta. E’ questo il progetto del comune di Palermo e dell’assessore alla Cultura, Giampiero Cannella, ospite della nostra redazione per la nuova intervista ai componenti della giunta Lagalla. “L’anno prossimo vivremo una data importante che va valorizzata – dice Cannella a Livesicilia – Abbiamo pensato fosse opportuno arrivarci a tappe, facendo sentire ai palermitani la presenza di Rosalia non solo a luglio ma durante tutto il 2023”. Un Festino che vedrà la collaborazione del ministero, della Regione e di varie istituzioni diventando un evento di richiamo turistico e culturale internazionale: “Sarà il brand positivo di Palermo da esportare in tutto il mondo”.

Un settore, quello culturale, in cui i grandi protagonisti sono i teatri: “Grazie al nostro lavoro sui bilanci – continua l’assessore – siamo stati in condizione di corrispondere le prime risorse al Teatro Massimo al Teatro Biondo che le aspettavano da almeno due anni”. E ancora la Galleria d’arte moderna che, nelle intenzion di Cannella, tornerà a essere centrale nelle politiche dell’amministrazione: “La stiamo facendo uscire dal cono d’ombra in cui era stata incomprensibilmente lasciata grazie a due bandi europei per il rifacimento dell’illuminazione e l’uso di supporti multimediali. E a breve annunceremo anche l’inangurazione della mostra di un artista siciliano”.