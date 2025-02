L'accusa è danneggiamento aggravato, sarà processato per direttissima

CATANIA – Ancora violenza in ospedale. Accade al San Marco di Catania. Un ragazzo di 24 anni va in escandescenze e rovescia il tavolo del Pronto soccorso, dopo aver preteso di essere dimesso subito, senza restare in osservazione. E finisce in manette per danneggiamento aggravato.

La Polizia di Stato lo ha arrestato, dopo essere intervenuta per la richiesta del personale sanitario, dopo che l’uomo aveva scaraventato a terra alcune apparecchiature informatiche. Gli agenti lo hanno identificato e hanno ricostruito l’accaduto.

La ricostruzione

Il giovane era stato portato in ospedale per una possibile ingestione eccessiva di tranquillanti. Ma qui, dopo le prime cure, era rimasto sotto osservazione, finchè il medico in servizio ha acconsentito alla sua volontà di essere dimesso, firmando le dimissioni.

A quel punto avrebbe reagito malamente, andando in escandescenza e rovesciando la scrivania. La polizia lo ha arrestato per danneggiamento aggravato e posto ai domiciliari. Sarà processato per direttissima. Dagli accertamenti è emerso che lo scorso 3 febbraio era stato denunciato per evasione e danneggiamento del braccialetto elettronico.