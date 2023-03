Proroga alla Rap del servizio tappa buche, Ance Palermo: “Siamo allibiti”

Il presidente dell'Ance Palermo contro la scelta dell'amministrazione comunale

PALERMO – “Ancora una volta leggiamo sulla stampa di una ennesima proroga alla Rap per le opere di manutenzione delle strade cittadine e ancora una volta restiamo allibiti – afferma il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi -. Da anni non facciamo altro che porre il problema e, al contempo, proporre delle soluzioni. È cambiata l’amministrazione ma i problemi restano vecchi e forse o non si vogliono affrontare o non si possono affrontare. A questo punto ci dica l’amministrazione qual è il problema poiché se la proroga è una soluzione noi diciamo che così non va bene. Non si può comunicare sic et simpliciter, senza specificare quali siano i tempi dell’affidamento e l’importo disponibile. La notizia dell’ennesima proroga davvero ci sconforta e ci fa capire che ancora siamo ben lontani dall’affidamento definitivo del servizio ai privati che hanno le competenze e le qualifiche richieste per poter fare i lavori stradali. Ribadiamo ancora una volta che il modo di operare, criticato alla giunta precedente, porta avanti la logica dell’emergenza piuttosto che quella della pianificazione che, invece – conclude Miconi – è l’unica della quale la città ha bisogno”.