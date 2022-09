Proroga scadenza Tari, convocato Consiglio Comunale

Martedì importante appuntamento a Palazzo degli Elefanti

Il Consiglio comunale è stato convocato in seduta ordinaria per martedì 13 settembre, alle ore 19, nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti. L’ordine del giorno, dopo le comunicazioni del presidente, prevede due trattazioni con carattere d’urgenza: riorganizzazione delle società in house in esecuzione degli indirizzi assunti con delibera consiliare del 2018, fusione per incorporazione della società Catania rete gas S.p.A. in Sidra S.p.A, approvazione statuto della società risultante dalla fusione con la denominazione Sidrag S.p.A; proroga della scadenza relativa alla terza rata di versamento della Tari 2022, con modifica dell’art 5 comma 3 capo 1 disciplina generale del regolamento Iuc approvato con deliberazione consiliare del 2014.



A seguire, la riproposizione di diversi altri argomenti a partire dai regolamenti per l’installazione dei chioschi nella città di Catania e per la gestione delle sponsorizzazioni del Comune.

Questo l’elenco completo: approvazione modifica del regolamento comunale per la concessione del Patrocinio; autorizzazione alla Acoset S.p.A., società in house, per l’acquisizione di una partecipazione nella “Catania Acque S.p.A” società costituita in vista dell’affidamento del servizio idrico integrato nell’Ato Catania ai sensi del decreto legislativo 152/2006; riperimetrazione mercati storici Piazza Carlo Alberto, Pescheria e Mercato dei Fiori; riperimetrazione mercati rionali Città di Catania – Montessori, Monte Po, Barriera del Bosco, S. Giorgio, Librino, Picanello, Piazza Eroi d’Ungheria, Canalicchio, S.G. Galermo, piazza S. Pio X, Cibali, Villaggio S. Agata; azioni di contrasto alla diffusione epidemiologica del Covid-19 nelle strutture comunali, variazione ai sensi del decreto legislativo 267/2000 del bilancio 2021/2023, competenza 2022; regolamento procedure sanzionatorie amministrative. approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2022;

adozione del regolamento dei servizi cimiteriali e funebri di polizia mortuaria; riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio relativo all’esecuzione di sentenze, giuste ordinanze del Tribunale civile di Catania, per pagamento a diverse famiglie delle spese di giudizio del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado;la ratifica della deliberazione di Giunta comunale del 2022, con oggetto la variazione al bilancio di previsione 2021/2023, competenza 2022, ai sensi della L.R. 13/2021 del D.L. 77/2021, convertito dalla L.108/2021 – Pon Metro 14-20, Poc Metro 14-20, Po Fers Sicilia 2014/2020 (Agenda Urbana); approvazione del regolamento di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 118/2011; riconoscimento debiti fuori bilancio di 38.210,72 euro relativi a spese di giustizia, sentenze del Giudice di pace/Tribunale, per il periodo afferente agli anni 2019/2O2O/2O21.