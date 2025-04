Province, la DC: nel centrodestra impegni non rispettati, a Ragusa da soli

L'attacco del leader democristiano Totò Cuffaro

PALERMO – Crepe nel centrodestra al tavolo delle Province. E, in particolare, su Ragusa i vertici della Dc tuonano contro la coalizione in una nota firmata dai segretari nazionale e regionale, Totò Cuffaro e Stefano Cirillo. “Nel tavolo regionale della coalizione del Centrodestra, la DC ha rinunciato a scegliere il presidente nelle altre province pur di avere la possibilità di designare quello di Ragusa. Abbiamo purtroppo dovuto prendere atto che non c’è stata da parte dei partiti della coalizione la stessa nostra voglia di rispettare tali impegni”. Lo dichiarano Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC e Stefano Cirillo, segretario regionale della DC.

“A Ragusa, la Democrazia Cristiana ha la sua lista che, siamo certi, sarà la più votata e ha designato il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, come suo candidato presidente. Fidone è l’unico candidato presidente della Democrazia Cristiana in tutte le province della Sicilia. La DC siciliana e nazionale gli sarà accanto e faremo tutto il possibile perché possa raggiungere il risultato sperato. A lui, alla segreteria provinciale e al nostro deputato Ignazio Abbate va la nostra totale fiducia, il nostro sostegno e impegno”, concludono.

Ragusa non è il solo pomo della discordia in fatto di candidature alle Provinciali. Sono dei casi politici anche Caltanissetta, Agrigento e Siracusa. Tutte le sfide ai raggi X.