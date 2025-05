Provincia, si è insediato il Consiglio: “Qui per fare e non per dare ai singoli”

VIDEO. È stato il giorno dell'insediamento. Nominati i capigruppo (tranne uno)

CATANIA – I microfoni degli scranni dell’aula di Palazzo Minoriti si sono riaccesi alle 12.15 diquesta mattina. Saranno stati gli anni di inattività e di ruggine ma fischiano in modo fastidioso. Impossibile parlare. “A questo punto la seduta è sospesa”, scherza il sindaco della Città Metropolitana, Enrico Trantino, per rompere il ghiaccio e allontanare qualche istante di inevitabile imbarazzo.

La situazione non cambia. Ma si procede ugualmente. A voce alta giurano tutti e diciotto i consiglieri eletti, con la tornata di secondo livello, lo scorso 28 aprile. Oggi parte ufficialmente il mandato della Città Metropolitana.

I capigruppo

Nella ristrettissima area del pubblico, ci sono familiari, amici e colleghi istituzionali e di partito degli eletti. In aula si scorge la presenza dei deputati regionali Nicola D’Agostino e Dario Daidone. Del senatore Salvo Pogliese. Dell’europarlametare Marco Falcone.

Assise che ha già autodeterminato i capigruppo consiliari.

Forza Italia: capogruppo Antonino Anzalone.

Grande Sicilia: capogruppo Francesco Alparone.

Lega: capogruppo Ruggero Strano.

Pd-L’Alternativa: capogruppo Graziano Calanna.

Dc: capogruppo Angelo Spina (unico consigliere del gruppo).

Solo Fratelli d’Italia comunicherà nei prossimi giorni il nome del suo capogruppo.

Le parole di Trantino

“Comincia oggi una pagina importante. Ma non possiamo ritenerci soddisfatti fino a quando la parola non tornerà ai cittadini che sono i nostri datori di lavoro. Sottolineo il termine di “comunità” perché siamo qua per dare risposte concrete a chi chiede alla politica di “fare” e non di “dare” a singoli soggetti”, ha poi concluso Trantino.

Chi sono i consiglieri eletti

Per la cronaca l’assise provinciale eletta è composta da:

Fratelli d’Italia, Alessandro Campisi, Gesualdo Grimaldi, Santo Trovato, Mario Fabio Savasta, Emilio Pappalardo; Forza Italia: Roberto Barbagallo, Melania Luana Miraglia, Antonino Montemagno, Antonino Anzalone; Grande Sicilia: Vincenzo Santonocito, Francesco Alparone, Maria Grazia Rotella; Lega: Sergio Guttadauria, Alfio D’Urso, Ruggero Agatino Strano; Democrazia Cristiana: Angelo Spina; Partito Democratico L’Alternativa: Graziano Calanna, Giuseppa Maria Antonia Giardinelli.