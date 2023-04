Pubbliservizi, nominata la governance dell’Azienda speciale

I nomi dei dirigenti della Servizi Città Metropolitana di Catania

CATANIA – Formalizzata davanti a un notaio la costituzione della Servizi Città Metropolitana di Catania, l’Azienda Speciale che sostituirà Pubbliservizi. Nel pomeriggio di oggi, nella sede di Città Metropolitana, il notaio Riggio ha rogato l’atto con il quale il Commissario straordinario Piero Mattei ha formalizzata la costituzione della Scmc, Ente strumentale della stessa Città Metropolitana.

Azienda speciale: la nuova governance

Come si legge in un comunicato della Città metropolitana, “con l’atto costitutivo, di cui parte integrante è lo Statuto – approvato in via definitiva il 31 marzo scorso con i poteri del Consiglio metropolitano dal Commissario ad acta Angelo Sajeva – è stato contestualmente nominato per il triennio 2023/2025 l’Amministratore Unico nella persona dell’avvocato Mario Balsamo ed il Collegio dei Revisori nelle persone del dottore Tito Giuffrida (Presidente) e dei dottori Francesco Coco e Alessandro Lo Giudice (Componenti). Sia l’Amministratore Unico che i Revisori hanno accettato le cariche”.

La chiusura del capitolo Pubbliservizi

“Questo adempimento – prosegue il comunicato – che chiude definitivamente il capitolo Pubbliservizi pur rimanendo ancora la gestione finale da parte dei Commissari liquidatori dopo la recentissima sentenza della Corte di Appello di Catania che ha respinto il reclamo della ex Società partecipata, segna l’avvio delle procedure normativamente previste per la transizione degli assets (personale, mezzi e materiali) dalla vecchia alla nuova struttura tenuto in debito conto anche delle prospettive legate alla scelta finale o sull’acquisto di tutti o più rami d’azienda, ovvero sull’affitto di essi. Il rispetto del cronoprogramma predisposto che, unitamente all’impegno del pagamento delle due mensilità del canone contrattuale, ha permesso l’accoglimento da parte della Sezione fallimentare presso il Tribunale di Catania della proroga dell’esercizio della fallita Pubbliservizi fino al prossimo 15 maggio, rappresenta un passo essenziale perché tutta l’operazione possa portarsi a compimento entro tale termine ovviamente con le preventive intese con le Organizzazioni Sindacali interessate”.

“Il Commissario Straordinario – prosegue ancora il comunicato della Città metropolitana – che si è dichiarato soddisfatto di quanto finora concretizzato e fiducioso in merito stante che da parte sua non ha mai sottaciuto durante gli incontri con dette Organizzazioni Sindacali tutte le difficoltà che si sarebbero incontrate anche in considerazione delle risorse economiche disponibili nel bilancio da poco approvato, auspica la massima collaborazione nella reciproca consapevolezza di quanto è stato posto in essere per la salvaguardia dei posti di lavoro”.

“Il dottore Mattei ha – conclude la nota – sottolineato l’impegno e la professionalità messi in campo dall’intera struttura dirigenziale di Città Metropolitana, con la apprezzata costante consulenza degli avvocati Michele Giorgianni e Giuseppe Spadaro, per accelerare al massimo la tempistica stringente di tutti gli adempimenti. Il Commissario Straordinario comunica di aver indetto per il giorno 13 aprile 2023 un incontro con le organizzazioni sindacali per presentare la nuova governance aziendale e avviare le propedeutiche fasi necessarie per l’avvio della nuova Azienda Speciale, così come previsto dal citato cronoprogramma”.