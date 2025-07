Quarant’anni fa l’uccisione di Montana, i messaggi delle istituzioni

Il ricordo per l'ex commissario di polizia

PALERMO – “Nel quarantesimo anniversario dell’assassinio del Commissario Giuseppe Montana, che precedette di pochi giorni l’agguato mortale al Vicequestore Antonino Cassarà e all’agente Roberto Antiochia, la Repubblica si inchina nel loro ricordo“, a dichiararlo è il presidente dello Stato Sergio Mattarella.

“Sono stati servitori dei valori della nostra comunità. Investigatori intelligenti e tenaci, hanno inflitto alla mafia colpi durissimi, contribuendo all’arresto di latitanti pericolosi, alla conoscenza delle strutture criminali, al lavoro istruttorio di magistrati coraggiosi, dei quali furono collaboratori preziosi”.

“Giuseppe Montana – prosegue – fu tra i costruttori della sezione “catturandi” di Palermo, la cui azione diede colpi decisivi al mito della invulnerabilità dell’organizzazione mafiosa. Antonino Cassarà diede un importante supporto per istruire il Maxiprocesso, che mise a nudo le cosche e portò alla condanna della loro catena di complicità. Montana e Cassarà, insieme all’Agente della scorta Antiochia, simboli dell’impegno dello Stato, vennero uccisi perché la mafia li temeva. Le loro testimonianze di vita sono trasmesse ai più giovani perché possano crescere quei valori di legalità e giustizia che soli possono darci un futuro degno. Nel giorno della memoria, rinnovo la vicinanza e la solidarietà del Paese ai familiari, ai colleghi e a quanti furono loro amici”

Rando (Pd): “Uno dei simboli del riscatto della Sicilia”

“In questa giornata carica di emozione e memoria, ho voluto essere a Catania per rendere omaggio a Beppe Montana, a quarant’anni dal suo vile omicidio per mano mafiosa, e per essere vicina alla sua famiglia. La sua storia, il suo coraggio, la sua passione civile sono ancora oggi un faro per chi crede nella giustizia, nella legalità, nella libertà dal ricatto mafioso.” Lo dichiara la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità e lotta alle mafie del Partito Democratico, che oggi sarà presente alle cerimonie in ricordo del commissario di polizia Beppe Montana, assassinato il 28 luglio 1985 a Porticello.

“Montana – prosegue Rando – è stato uno dei simboli del riscatto di quella Sicilia che non ha mai chinato la testa. Faceva parte della squadra ‘duro lavoro e niente riflettori’ che affiancò il pool antimafia di Palermo, dando una lezione altissima di dedizione e integrità. Ma era anche un uomo che aveva compreso l’importanza dell’educazione alla legalità e si impegnava negli incontri con i ragazzi nelle scuole. È stato lasciato solo e la mafia lo ha colpito per paura: paura della sua determinazione, del suo lavoro paziente, del suo amore per la verità. Ricordare Beppe Montana oggi – conclude la senatrice – non è solo un atto di memoria, è un richiamo forte alla responsabilità delle istituzioni, della politica e della società civile. Ogni passo avanti nella lotta alla mafia, ogni parola detta in difesa della legalità, ogni legge giusta approvata, è un tributo al suo sacrificio e a quello di tutte le vittime innocenti di mafia.”

Russo (FdI): “Profonda stima e ammirazione. È stato il terrore della mafia”

“Ricordiamo oggi con profonda ammirazione e gratitudine Giuseppe Montana, commissario della Squadra Mobile di Palermo, ucciso a Porticello il 28 luglio 1985. Montana, grazie alle sue indagini e i suoi arresti, è stato il terrore della mafia”, a ricordare Montana è il senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione antimafia Raoul Russo.

“La sua morte fu un colpo durissimo per tutti coloro che lottavano per la giustizia, ma anche un segnale della forza delle sue indagini. A Giuseppe Montana e a chi ha dato la vita per difendere i valori dello Stato dobbiamo l’impegno di lotta per la giustizia e per sconfiggere la mafia. Il loro sacrificio ci chiama a restare vigili e a scegliere, ogni giorno, da che parte stare”, conclude Russo.