 Niscemi, Lombardo indagato: “Piena fiducia nella magistratura”
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Frana di Niscemi, Lombardo indagato: “Piena fiducia nella magistratura”

Raffaele Lombardo
Il nome dell'ex governatore è tra i 13 al vaglio della Procura di Gela
L'INCHIESTA
di
1 min di lettura

PALERMO – “Apprendo dalla stampa la notizia della mia iscrizione nel registro degli indagati di un’indagine anche a mio carico per la frana di Niscemi”. Lo dichiara l’ex presidente della Regionae siciliana Raffaele Lombardo.  

“Ritengo – aggiunto – si tratti allo stato di un atto dovuto attesa la complessità degli accertamenti che dovrà condurre la Procura della Repubblica di Gela. Come sempre ripongo la doverosa fiducia nell’ operato degli inquirenti e auspico che a breve sia chiarita la mia assoluta estraneità ai fatti”. 

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