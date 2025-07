Ragusa, una giornata della donazione in memoria di Borsellino

"Crediamo che la memoria debba tradursi in gesti concreti"

RAGUSA – In occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio, sabato 19 luglio, il servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’ASP di Ragusa, in collaborazione con l’AVIS, organizza una giornata speciale di donazione del sangue in memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute (DASOE), si inserisce nella decisione della Presidenza della Regione di dedicare alcune date simboliche alla donazione di sangue e plasma.

Dove sarà possibile donare

I cittadini potranno donare nelle sedi Avis di Comiso, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria.

“Donare sangue è un atto semplice ma essenziale, che può fare la differenza nella vita di molte persone – dice Francesco Bennardello, direttore del SIMT -. È anche un’occasione per coinvolgere i più giovani e sensibilizzarli sull’importanza del dono. L’estate è uno dei momenti più critici: le donazioni calano fisiologicamente, mentre il fabbisogno resta costante. Iniziative come questa aiutano a mantenere adeguate scorte e garantire continuità ai trattamenti, soprattutto per pazienti cronici e situazioni d’urgenza”.

“L’ASP di Ragusa aderisce con convinzione a questa giornata – aggiunge il direttore generale, Giuseppe Drago – perché crediamo che la memoria debba tradursi in gesti concreti. Ricordare il giudice Borsellino significa riaffermare i valori della legalità, della solidarietà e della responsabilità civica. Sostenere la donazione è un modo per trasformare il dolore in impegno verso chi ha bisogno di cure”.