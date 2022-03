Randazzo: “Ai Rotoli si possono liberare centinaia di posti”

“Cosa si aspetta ad intervenire per e dare sepoltura alle oltre mille bare in attesa?"

PALERMO – “Al cimitero dei Rotoli si possono liberare centinaia di posti nei campi di inumazione. È quanto ho potuto verificare”. A dichiararlo è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo.

“Il periodo di inumazione in questi campi è di circa 6 anni. Moltissimi sono i campi che risultano scaduti da oltre 8 anni con la possibilità di recuperare centinaia di spazi. Cosa si aspetta ad intervenire per liberarli e dare sepoltura ad alcune delle 1017 salme che sono in attesa? È inaccettabile – ha dichiarato Randazzo – che si parli di carenza di posti di inumazione e da quasi un anno non si svuotano i tantissimi campi scaduti”.

“In quarta commissione abbiamo convocato urgentemente amministrazione comunale e la Reset – dice Randazzo – Trasmetterò una nota al prefetto di Palermo Giuseppe Forlani per informarlo della vicenda”.