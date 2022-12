Rap, 13mila euro di panettoni Fiasconaro ai dipendenti

Il regalo di Rap per le feste natalizie

PALERMO – A pochi giorni da Natale si respira aria di festa anche in Rap. L’azienda ha regalato a ciascuno dei suoi dipendenti un panettone del noto marchio siciliano Fiasconaro, come “segno concreto e tangibile di attenzione e di fidelizzazione del personale”, spendendo per questo circa 13mila euro + Iva.

“Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede, all’art. 60, la promozione da parte dell’Azienda di attività culturali e ricreative gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori, la cui regolamentazione è demandata alla contrattazione aziendale” ci scrive la municipalizzata. “Per tale ragione, Rap ha aderito al Cral Aziendale, costituito per volontà dei lavoratori proprio in attuazione del già menzionato art. 60 del Ccnl”.

“Anche questa iniziativa – conclude Rap – nell’ambito della quale è stata effettuato la distribuzione ai lavoratori di un panettone, rappresenta un concreto segno tangibile di attenzione e di fidelizzazione del personale dell’Azienda”.