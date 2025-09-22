Rap, l’assemblea approva il bilancio: forte miglioramento perdite

Soddisfazione per il presidente Todaro e l'assessore Alaimo

PALERMO – L’assemblea dei soci di Rap, l’azienda per la raccolta dei rifiuti a Palermo, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Il risultato evidenzia una perdita di circa 1,3 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto a quella registrata nel 2023, pari a oltre 10 milioni di euro, e anche rispetto al dato previsionale contenuto nel piano di risanamento.

Per l’azienda “questo andamento rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di risanamento della società, frutto di un lavoro sinergico affrontato negli ultimi anni con tutti gli attori istituzionali coinvolti”. Anche per questo, al termine della seduta, l’assemblea ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto e ha rivolto un ringraziamento al sindaco Roberto Lagalla, agli assessori Brigida Alaimo (Bilancio) e Pietro Alongi (Politiche Ambientali) “per il costante supporto, agli uffici del Comune, al collegio sindacale, alla società di revisione e a tutte le componenti aziendali che hanno contribuito a questo risultato”.

Risultato che, per il presidente di Rap Giuseppe Todaro “rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di risanamento avviato negli ultimi anni”.

“La riduzione delle perdite – aggiunge Todaro – testimonia l’impegno costante nella razionalizzazione dei costi, nel miglioramento dell’efficienza operativa e nella valorizzazione delle risorse interne. Questo è un segnale positivo e incoraggiante che rafforza la fiducia verso il futuro della Rap. Confermiamo la nostra volontà di proseguire nel cammino di rilancio e stabilità economico-finanziaria, a beneficio dei cittadini e della città di Palermo”.

Alaimo: “Segnale importante e incoraggiante”

“L’approvazione del bilancio 2024 della Rap rappresenta un segnale importante e incoraggiante. I risultati ottenuti non solo rispettano, ma superano le previsioni del piano di risanamento, confermando che il percorso intrapreso è quello giusto. È un traguardo che ci spinge ad avere fiducia nel futuro della RAP e, più in generale, nella possibilità concreta di rilanciare le aziende partecipate attraverso una gestione responsabile, trasparente e orientata all’efficienza”. Lo dice l’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo.

“Adesso è fondamentale mantenere alto il livello di attenzione – aggiunge – l’impegno dell’amministrazione sarà costante per garantire che il miglioramento economico vada di pari passo con un progressivo innalzamento della qualità dei servizi resi ai cittadini, a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti. Vogliamo che la RAP diventi sempre più un modello di buona gestione pubblica, capace di rispondere alle esigenze della città e di restituire fiducia ai palermitani”.