Rapina a una tabaccheria di Belpasso, arrestato un 39enne VIDEO

Ha precedenti: era stato preso in flagrante

BELPASSO (CATANIA) – Sarebbe responsabile di una rapina e una tentata rapina, avvenuti a distanza di pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Nel secondo caso i farmacisti di via Roma reagirono, mettendolo in fuga ma per poco tempo, visto che da lì a poco i carabinieri lo arrestarono.

Adesso i Carabinieri della Stazione di Belpasso gli contestano entrambi i casi. Il giovane, un pregiudicato di 39 anni, è accusato di entrambi gli episodi. Il 20 marzo scorso i militari dell’Arma erano intervenuti in una tabaccheria di Via Vittorio Emanuele II. Qui poco prima un individuo, travisato da uno scaldacollo e sotto minaccia di un coltello, si sarebbe impossessato della somma contante contenuta nelle casse (circa 300€), e di alcuni pacchetti di sigarette.

Dopo meno di una settimana, il 26 marzo, ci avrebbe provato nuovamente. In quel caso però ha incontrato la ferma reazione dei farmacisti, che sono riusciti, anche a seguito di una lieve colluttazione, a metterlo in fuga. Poi però fu arrestato.

Ora, a seguito della ricostruzione dei fatti della prima azione predatoria ai danni della tabaccheria, per cui i militari dell’Arma di Belpasso sono riusciti a identificarlo, gli è stata notificata in carcere un’ordinanza.