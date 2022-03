Rapine in centro storico a Palermo: scatta il daspo per 12 ragazzi

Il provvedimento del questore del capoluogo Leopoldo Laricchia

PALERMO – Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia ha emesso 12 daspo Willy nei confronti di un gruppo di 12 giovanissimi palermitani, tutti poco più che maggiorenni e due minorenni, accusati di avere compiuto una serie di rapine nel centro storico di Palermo.

I ragazzi avvicinava le vittime, nelle zone della movida spesso coetanee, costringendole a farsi consegnare cellulari e denaro contante, ricorrendo ad atti di violenza anche minacciandole con una pistola. Il daspo Willy vieta a tutti i componenti la baby gang di accedere ai diversi locali pubblici del centro storico e di avvicinarsi ai luoghi della movida palermitana.

II divieto, valido sino a un massimo due anni, comprende Ia centrale via Maqueda, Piazza Marina, Piazza Magione, Via Monteleone, Via Roma, Piazza Giulio Cesare.