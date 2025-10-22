Razza: “Alle prossime elezioni regionali il centrodestra sarà unito”

L'europarlamentare: "Non rifaremo l'errore del 2012"

PALERMO – “In Sicilia l’opposizione ha vinto solo una volta da quando c’è l’elezione diretta del presidente della Regione ed è capitato quando il centrodestra (nel 2012, ndr) si è diviso in due e una parte dello schieramento, l’Udc, allora rappresentato da Giampiero D’Alia, era andata con il centrosinistra”. Ad affermarlo su Rei Tv, ospite de ‘L’Intervista’, in onda stasera, l’europarlamentare Ruggero Razza.

“Quella lezione è servita a tutti…”

“Siccome quella lezione è servita a tutti, ma soprattutto si è compreso che non si può dare ai cittadini siciliani un governo affidato a chi ha dimostrato di non avere la capacità e la competenza per portarlo avanti, non succederà più – ha aggiunto -. Il centrodestra non si è diviso negli ultimi due appuntamenti elettorali regionali e non si dividerà nel prossimo”.

“Sicilia, germogliano i nostri semi”

Razza poi commenta così i dati economici positivi che riguardano la Sicilia: “Il fatto che oggi si riescano a raccogliere gli sforzi del governo nazionale e quindi la Sicilia cresca, che si riescano a mantenere le scadenze delle leggi di bilancio, che si riesca a rimettere in moto un meccanismo di spesa che produce crescita economica è il semino che noi piantammo negli anni scorsi e che oggi sta germogliando”.