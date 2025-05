Referendum, il Pd protesta davanti alla sede Rai della Sicilia: “Oscurati”

Sit-in

PALERMO – Una folta delegazione del Pd siciliano, assieme ad esponenti della Cgil e dei comitati referendari, era presente questa mattina davanti alla sede della Rai Sicilia, a Palermo, “per protestare contro l’oscuramento dei referendum dell’8 e 9 giugno – dice una nota del partito – sui canali informativi della tv di stato”.

“Siamo fortemente impegnati a favore dei referendum – afferma la deputata regionale Dem, Valentina Chinnici – contro la precarietà, per la sicurezza sul lavoro, per la cittadinanza. Si tratta di argomenti fondamentali e i cittadini meritano di essere pienamente informati, al contrario di quanto sta avvenendo. La protesta, dinanzi a tutte le sedi regionali della Rai, è stata lanciata la scorsa settimana direttamente dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein”.

“La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro ma – afferma Sergio Lima, componente dell’Assemblea nazionale Dem – non sul lavoro povero o precario, né sullo sfruttamento dei più deboli e sul caporalato. La finalità di questa protesta è proprio questa: dei quesiti referendari non si parla. L’informazione, in particolare quella pubblica, tace. Addirittura la seconda carica dello Stato ha invitato a disertare le urne. Siamo qui ribadire il diritto dei cittadini ad essere informati sui temi fondamentali per per costruire un futuro migliore per il paese”.

Presenti inoltre: le dirigenti Dem Cleo Li Calzi e Mari Albanese, la delegazione della Cgil guidata dal segretario della Camera del lavoro di Palermo, Mario Ridulfo, una rappresentanza delle Acli Palermo, Claudio Riolo per i comitati referendari, Prc e +Europa.