Referendum, Landini: “Andare a votare contro la congiura del silenzio”

Il leader della Cgil a Paternò per una manifestazione

CATANIA – Il leader della Cgil Maurizio Landini ha lanciato un appello al voto in vista dei referendum, partecipando a una manifestazione del sindacato a Paternò, in provincia di Catania. Landini ha sottolineato l’importanza della partecipazione per esercitare un diritto fondamentale.

“Il voto è libertà”

“L’importante è andare a votare perché il voto è libertà, è un diritto”, ha dichiarato Maurizio Landini. Ha poi aggiunto: “Questo referendum non è un referendum che vota per questo o per quel partito, è un referendum che cancella delle leggi sbagliate, fatte negli ultimi 25 anni e ha un effetto immediato. Se raggiungiamo il quorum, cancellando queste leggi, il 10 giugno ci saranno milioni di persone che avranno diritti e tutele che oggi non hanno”.

Landini ha proseguito affermando che il referendum “vuole mandare un messaggio a tutte le forze politiche: è venuto il momento di cambiare quelle politiche sbagliate e quelle leggi che sono state fatte e che hanno messo in ginocchio il mondo del lavoro”. Il segretario della Cgil ha poi denunciato quella che ha definito “la congiura del silenzio”, che, a suo dire, si starebbe registrando “in Sicilia come nel resto del paese”.

Il leader sindacale ha evidenziato come “molti organi di informazione stanno tentando di mettere il silenziatore ai temi del referendum”. A supporto di questa tesi, ha citato un dato dell’Agcom: “L’Agcom qualche giorno fa ha detto che l’1 per cento dei telegiornali e delle tv ha parlato del referendum. È necessario che la Rai e gli organi di informazioni dicano che c’è il referendum. È un dovere di tutti mettere nelle condizioni i cittadini di sapere”.

