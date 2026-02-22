Referendum, Nordio e Conte a confronto a Palermo il 25 febbraio

Sarà presentato un sondaggio sulla giustizia

PALERMO – La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è al centro di un dibattito organizzato dalla fondazione ‘Lauro Chiazzese’ che si terrà a Palermo, mercoledì 25 febbraio, alle 15, a Villa Igiea, sala Belmonte. L’evento sarà moderato dall’avvocato Raffaele Bonsignore, presidente della fondazione.

Chi ci sarà

A discutere le ragioni del Si e del No al referendum di marzo parteciperanno tra gli altri Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense Alessandro Sallusti, giornalista. Per le ragioni del No prenderanno la parola: Giuseppe Provenzano, parlamentare del Partito Democratico, Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo Sandra Amurri, giornalista.

Successivamente, si confronteranno sulla riforma costituzionale: il ministro della Giustizia Carlo Nordio e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Durante l’incontro è prevista la presentazione di un sondaggio sulla giustizia, con particolare attenzione a cosa pensano sul tema i giovani siciliani, a cura di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research.