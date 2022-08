Regionali: M5s lancia Di Paola candidato presidente, Chinnici riflette

Dopo la rottura con il Pd, Il M5s siciliano schiera il responsabile regionale e la candidata unitaria vacilla

PALERMO – E’ Nuccio Di Paola, attuale referente regionale del M5s, il candidato dei 5stelle a governatore in Sicilia. La notizia è stata ufficializzata dal leader dei penta stellati Giuseppe Conte. “In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà con Nuccio Di Paola Presidente. Impegno, correttezza e schiena dritta, la nostra proposta per il Governatore che ogni siciliano merita”, ha detto l’ex presidente del Consiglio.

La candidatura del pentastellato arriva dopo la rottura dell’alleanza fra Pd e M5s, alleanza che vedeva una coalizione formata dalle due forze politiche e il movimento Cento Passi di Claudio Fava. L’alleanza aveva portato alle primarie dell’area progressista. Allora, però a correre non era stato Nuccio Di Paola ma la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia.

Nel centrosinistra è però scoppiato un cataclisma e, dopo la rottura, la candidata del liquefatto fronte progressista Catenina Chinnici annuncia la necessità di una riflessione: “Attraverso le primarie mi era stata affidata la guida di una coalizione che non esiste più. Tanta rispettosa e paziente attesa per ritrovarsi ora in uno scenario stravolto che di fatto azzera tutto e impone nuove riflessioni nel pochissimo tempo rimasto”.