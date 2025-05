Regione, minacce di morte al presidente Renato Schifani

La procura ha aperto un'inchiesta. Indagini della Digos

PALERMO – Minacce di morte al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. La notizia è stata riportata dal sito dell’agenzia Adnkronos.

Il governatore avrebbe ricevuto, presso la propria abitazione, una lettera minatoria, scritta con una penna, in cui ignoti hanno scritto, in stampatello: “Brucerai nei tuoi bruciatori”.

A intercettare la lettera contenente minacce di morte, alcune settimane fa, sono stati gli agenti di scorta del governatore che hanno subito informato la Digos della Questura. Più di recente, invece, sono arrivate altre minacce di morte al telefono. Ignoti hanno chiamato con voce camuffata la segreteria di Palazzo d’Orleans e hanno minacciato pesantemente il governatore e i familiari. In una delle telefonate la voce camuffata diceva: “Il crack è sofferenza alla tua famiglia Schifani”.

Secondo quanto riportato dal sito dell’Adn, sulle minacce a Schifani la Procura di Palermo, diretta da Maurizio de Lucia, ha aperto una inchiesta per risalire all’autore della lettera intimidatoria e agli autori delle telefonate minacciose arrivate a Palazzo d’Orleans, che sono state registrate. Le indagini sono condotte dalla Digos della Questura di Palermo.

Dalla Presidenza della Regione preferiscono non commentare la notizia.

Il presidente Galvagno: “Clima d’odio”

“Desidero esprimere tutta la mia personale vicinanza e quella del Parlamento siciliano al presidente Renato Schifani e alla sua famiglia. Il clima di odio nei confronti degli esponenti delle istituzioni, come dimostrato solo pochi giorni fa a Roma, in occasione dell’aggressione verbale al presidente del Senato, Ignazio La Russa, sta diventando sempre più pesante e pericoloso.

Spero sinceramente che gli inquirenti facciano piena luce su questo episodio e sono certo che il nostro governatore continuerà senza indugi nella sua azione amministrativa”. Così il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

La solidarietà di Carolina Varchi (FdI)

“Piena solidarietà e vicinanza al Presidente della Regione Siciliana per le vili e ignobili minacce ricevute. La lotta al crack e alla mafia, insieme alla realizzazione dei termovalorizzatori, restano pilastri dell’azione di questo Governo, che ha preso un impegno chiaro con gli elettori e procede con determinazione e senza esitazioni verso i propri obiettivi. Ringrazio il Presidente Schifani per l’impegno, la tenacia, la fermezza e la perseveranza dimostrati. Auspichiamo che si possa presto fare piena luce su quanto accaduto”. Così il deputato Segretario di Presidenza della Camera e responsabile nazionale per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.

La vicinanza del sindaco Lagalla

“Esprimo ferma condanna per le ignobili minacce al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al quale rivolgo tutta la mia solidarietà e quella dell’amministrazione comunale – ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Auspico che le Forze dell’ordine riescano a risalire in breve tempo ai responsabili e sono sicuro che questi episodi vigliacchi non scalfiranno l’impegno che il presidente Schifani sta mettendo in campo su temi molto sentiti dai cittadini, come la lotta al consumo di crack e il percorso di realizzazione dei termovalorizzatori, che rappresentano capisaldi della sua azione di governo”.

Tamajo (FI): “Ferma condanna”

“Desidero esprimere la mia più ferma condanna nei confronti delle vili minacce rivolte al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. A lui va tutta la mia vicinanza personale e istituzionale, certo che non saranno episodi ignobili come questo a rallentare il suo impegno per la Sicilia”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, a margine della notizia delle minacce ricevute dal Presidente Schifani.

“Il lavoro che il Presidente sta portando avanti su questioni cruciali come il contrasto al degrado sociale e la realizzazione dei termovalorizzatori – prosegue Tamajo – è la dimostrazione concreta di una visione di governo che guarda al futuro della nostra terra con determinazione e coraggio. Sono sicuro che le Forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto, assicurando alla giustizia i responsabili di questi atti inaccettabili”.

La solidarietà dell’Aiop Sicilia

“A nome dell’AIOP Sicilia e mio personale, desidero esprimere la più sentita solidarietà al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e alla sua famiglia, per le gravi e inaccettabili minacce ricevute nelle ultime settimane – scrive in una nota Barbara Cittadini, presidente di Aiop Sicilia -. Condanniamo con fermezza ogni forma di intimidazione che tenta di ostacolare il libero esercizio dell’azione di governo e la difesa del bene comune”, aggiunge, “le minacce rivolte al Presidente ed alla sua famiglia rappresentano un attacco vile non solo alla persona ma, anche, alle Istituzioni democratiche della nostra Regione. Rinnoviamo la nostra vicinanza al Presidente Schifani – conclude la nota della Cittadini – auspicando che le indagini in corso possano rapidamente individuare i responsabili di tali atti ignobili, confermiamo pieno sostegno al suo operato, in particolare su temi cruciali per il futuro della Sicilia”.

Russo (FdI): vicini al presidente Schifani

“Massima solidarietà e vicinanza al presidente della Regione Renato Schifani e la sua famiglia per le intimidazioni ricevute – dice il senatore di FdI Raoul Russo che è anche coordinatore del partito a Palermo -. Siamo certi che il governatore non si farà intimorire da chiamate o lettere minatorie. La realizzazione degli inceneritori e la lotta al crack sono due dei grandi impegni per i nostri elettori e saranno portati a termine. Siamo certi – conclude Russo – che gli organi competenti faranno luce e chiarezza su quanto accaduto”.

La Vardera (Controcorrente) : atti da condannare senza esitazione

“Apprendo sgomento delle minacce di morte rivolte al presidente della Regione. Atti del genere vanno condannati senza esitazione, le istituzioni democratiche vanno rispettate e la violenza non è giustificabile in alcuna maniera. Per questa ragione auspico che gli autori vengano identificati, nel frattempo mi sento di esprimere solidarietà da parte mia e del movimento che rappresento al presidente della Regione, Renato Schifani”, dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

La solidarietà della Lega

“Esprimo solidarietà e vicinanza al presidente della Regione Renato Schifani per le gravissime intimidazioni ricevute con una lettera minatoria e telefonate anonime. Il lavoro che sta facendo il Presidente per riscattare la Sicilia non verrà mai fermato dalle azioni vili e dalla criminalità mafiosa”. Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale Siciliana.

“Sui termovalorizzatori, così come sulla lotta al malaffare e allo spaccio della droga – aggiunge – c’è un impegno forte del governo regionale e della maggioranza che lo sostiene. Ogni giorno Schifani, grazie alla sua credibilità istituzionale, lavora per migliorare le condizioni sociali ed economiche della nostra regione, ed in questo percorso trova il nostro supporto convinto e autorevole. Davanti alle minacce di cui è stato oggetto, auspico che le indagini individuino matrice e responsabili”.