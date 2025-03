Regione, Schifani: "Avanti con la riforma della dirigenza"

L'annuncio del governatore al Forum sulla pubblica amministrazione

PALERMO – Il governo regionale andrà avanti sulla riforma della dirigenza nel segno della fascia unica. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Renato Schifani, parlando con i cronisti, a Palermo, a margine del forum ‘Facciamo semplice l’Italia – PArola ai territori’, che vede la presenza del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

“Tutte le Regioni lavorano sulla fascia unica”, ha spiegato Schifani ricordando il ddl governativo rimasto in stand-by in commissione all’Ars. “Lo abbiamo ritirato per approfondimenti ma non è una rinuncia. Non ci piacevano alcuni atteggiamenti e movimenti che rischiavano di paralizzare o inquinare la riforma”.

Da qui la decisone “per senso di responsabilità” di rivedere il ddl “ma ritorneremo alla carica – ha assicurato Schifani -, perché abbiamo bisogno di adeguarci ai modelli organizzativi dirigenziali delle altre regioni. Non possiamo essere una regione a statuto speciale ‘in peius’ (in peggio, ndr)”.