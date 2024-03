Il governatore parla anche di aeroporti e della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina

PALERMO – la consapevolezza di tanti problemi da risolvere “in questa, ma anche nella prossima legislatura, se resterò io o se verrà qualcun’altro”, e una certezza: “Non sono venuto per farmi rottamare e non sono di passaggio”. Dal museo ‘Pietro Griffo’ di Agrigento, dove ha partecipa a un evento organizzato per i 79 anni del quotidiano ‘La Sicilia’, il governatore Renato Schifani lancia un messaggio agli alleati: la sua presenza a Palazzo d’Orleans potrebbe continuare per un secondo mandato. Il presidente della Regione parla a ruota libera: sanità, aeroporti, infrastrutture e l’immancabile ponte sullo Stretto.

“La mia salute? Sto meglio di prima”

Ed è proprio parlando dell’aeroporto di Comiso, e dell’ipotesi di un ruolo come scalo-cargo che possa servire tutto il sud-est votato alla produzione ortofrutticola, che il governatore si sbilancia: “Non sono venuto per farmi rottamare, non sono di passaggio. Mi sto impegnando al massimo per quello scalo per fare in modo che entro la legislatura… ma anche dopo..”. Tutto questo “perché io non mi do scadenze visto che le cose si possono fare anche dopo la legislatura da chi verrà dopo di me, se verrà qualcuno o se resterò io”. Parole chiare che seguono un’altra precisazione fatta poco prima in merito alle voci sul suo stato di salute: “Girano chiacchiere, si dice che ‘il presidente sta male’. Io dico invece ‘venite in giro con me e vedrete che sto meglio di prima’ perché l’adrenalina di questo ruolo – assicura – mi dà la carica”.

“Aeroporti di Palermo e Catania verso la privatizzazione”

Nel suo intervento ad Agrigento Schifani ricorda le nuove misure messe in campo contro il caro-voli, oggi criticate dal Pd, e si sofferma quindi sul nodo aeroporti. Confermata la posizione su Trapani già espressa ieri (“lo scalo sta bene, non è in vendita”), mentre su Palermo e Catania la linea è quella della privatizzazione: “Tutti i più grossi aeroporti d’Italia sono privatizzati e funzionano. – ricorda –. La logica del governo è quella di seguire questo percorso e privatizzare Palermo e Catania”. Il ‘sistema’ aeroportuale Palermo-Trapani, invece, è un qualcosa di più vicino perché “stiamo lavorando sui collegamenti tra i due scali – ricorda Schifani – per puntare su un unico hub aeroportuale“.

“La Cardiochirurgia di Taormina? Vicenda complessa”

Tra i temi snocciolati al museo di Agrigento, oltre all’annuncio di un ulteriore finanziamento per la città Capitale italiana della cultura 2025, anche la sanità e in particolare la cardiochirurgia pediatrica di Taormina che rischia la chiusura: “È una situazione complessa, non dipende dalla Regione – dice -. C’è un problema di finanza pubblica nazionale, c’è il controllo del Mef, e la trattativa è complicata, ma il problema mi sta a cuore. È difficile un’ulteriore proroga, ma spero a breve di trovare un momento sintesi istituzionale e una soluzione. Se dipendesse dalla Regione il problema sarebbe già risolto, ma il governo regionale da solo non può risolverlo. I limiti del decreto Balduzzi sono stringenti. Il governo regionale da solo non può risolvere questo”.