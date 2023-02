Chioschi, il nuovo regolamento: “Atteso da anni”

Cosa dice il documento votato ieri in Consiglio comunale

CATANIA – Un nuovo regolamento per i chioschi di Catania, che metta un freno alla proliferazione selvaggia e ne disciplini i criteri per la loro installazione. Nella serata di ieri il consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi, riunito a palazzo degli elefanti e in videoconferenza da remoto, con venti voti favorevoli e undici astenuti, ha deliberato l’adozione del regolamento per la disciplina dei chioschi in città.

L’assenza dello strumento regolamentare in materia – si legge in un comunicato del Comune di Catania – ha causato anche numerosi contenziosi che hanno visto spesso l’Ente soccombere, con la conseguente condanna alle spese legali per il Comune.

La proposta d’iniziativa consiliare, avviata nel 2020 dai consiglieri Bartolo Curia e Manfredi Zammataro, dopo numerosi approfondimenti tecnici e diverse sedute dedicate all’argomento senza che si raggiungesse un’intesa, è stata adottata ieri sera anche sulla scorta di due maxi emendamenti degli stessi consiglieri proponenti la delibera e un altro presentato dal consigliere Luca Sangiorgio.

Il nuovo regolamento chioschi Catania

In dettaglio il regolamento disciplina i criteri di collocazione e le caratteristiche tecniche delle strutture da realizzare, i requisiti igienico sanitari da possedere, le procedure di affidamento con modalità a evidenza pubblica e gli obblighi del concessionario.

Con gli emendamenti integrativi approvati nella seduta dello scorso 13 gennaio nel documento viene precisato, tra l’altro, che i chioschi sono da considerare quelli adibiti per la rivendita di giornali e riviste.

Sono da considerare chioschi anche quelli per la vendita di fiori, artigianato, souvenir, produzioni artistiche tipiche.

Sono considerati chioschi, infine, anche quelli di oggettistica, libri, promozioni turistiche, informazioni e i chioschi per la vendita di generi alimentari anche sfusi come dolciumi, gelati, panini, prodotti tipici e bibite.

Stabilito anche che la zona circostante i chioschi venga curata dagli stessi concessionari dei chioschi che dovranno anche provvedere a fornire l’area di contenitori per la raccolta differenziata.

“I chioschi – commenta il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi – rappresentano attività stabilmente radicate nel tessuto economico e sociale della Città di Catania. Garantiscono un rilevante canale occupazionale e reddituale per gli operatori del settore, che da decenni attendono una regolamentazione che ne disciplini l’attività”.

“Dopo aver adottato nei mesi scorsi atti di portata storica come il nuovo regolamento sul Decentramento urbano, le linee guida del Prg, il nuovo regolamento del consiglio comunale, quello sul Cimitero, il consiglio comunale che ringrazio per la sensibilità mostrata – ha concluso Anastasi – ha licenziato il regolamento sui chioschi, un documento che a Catania mancava e che il consiglio comunale ha finalmente adottato, su iniziativa dei consiglieri Zammataro e Curia che hanno redatto la proposta”.