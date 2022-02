Covid, le regole sugli impianti sportivi sono per tutta Italia, al di là delle zone

Ecco quali sono le norme sulle capienze

La regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona.

Lo chiarisce il Dipartimento per lo sport dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 18 febbraio 2022 e secondo cui l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità è consentito alle persone in possesso della certificazione verde “rafforzata”, a prescindere dalla colorazione delle regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca.

LEGGI ANCHE: Pechino 2022, mass start: medaglia di bronzo per Lollobrigida

Sono compresi anche gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA.