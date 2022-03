Renna in visita al Garibaldi: “Le nuove parrocchie sono gli ospedali”

A riceverlo è stato il direttore generale dell’Azienda.

CATANIA. Accompagnato dal Cappellano dell’ospedale di Piazza Santa Martia di Gesù, Padre Gianni Romeo, il nuovo Arcivescovo Metropolita di Catania, Mons. Luigi Renna, ha incontrato stamattina il personale e i pazienti del Garibaldi-Centro, celebrando messa all’interno della storica cappella del presidio e salutando uno per uno tutti gli intervenuti..

“Le nuove parrocchie – ha detto il prelato nel suo intervento – sono proprio gli ospedali, luoghi di sofferenza e passione, in cui l’amore per il prossimo trova la sua più concreta espressione”.

A riceverlo è stato il direttore generale dell’Arnas Garibaldi, dott. Fabrizio De Nicola, il quale a conclusione della celebrazione ha donato una stampa su tela di un noto dipinto di Francesco Scialfa che ritrae lo stesso presidio ospedaliero.

“Siamo davvero felici – ha dichiarato il dott. De Nicola – che il nuovo pastore di questa città abbia scelto di conoscere la città e i cittadini cominciando dagli ospedali. La sua visita ha un significato davvero importante, soprattutto alla luce delle difficoltà vissute negli ultimi due anni a seguito della pandemia”.

A conclusione della visita, il nuovo arcivescovo ha voluto visitare il reparto di Riabilitazione Covid, diretto dal dott. Giuseppe Arcidiacono, incontrando coloro che sono guariti ma che ancora soffrono gli strascichi della malattia.