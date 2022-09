Renzi a Conte: “Usi un linguaggio mafioso contro di me”

Il capo politico del M5S via detto: "A Palermo venga senza scorta a dire che vuol togliere il reddito di cittadinanza"

1' DI LETTURA

PALERMO – Scintille tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. “Ti devi vergognare Giuseppe Conte pensando che qualcuno possa picchiarmi. E’ incredibile questo modo di fare che inneggia alla violenza, Conte sei un mezzo uomo, abbi il coraggio di fare un confronto civile sui temi, questo è un linguaggio da mafioso della politica”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante un comizio elettorale a Genova attacca le parole pronunciate dal leader del M5S a Palermo. “Tre ore fa Palermo Conte ha detto ‘Renzi venga senza scorta a Palermo a dire che vuol togliere il reddito di cittadinanza’, cosa stai facendo Giuseppe Conte? Stai minacciando la violenza fisica. – afferma Renzi – Quando uno dice andiamo a fare la campagna elettorale e portiamo tutti quelli con il reddito di cittadinanza usa un linguaggio clientelare, è voto di scambio”.

Faraone: “Minacce mafiose”

Sul caso interviene a che Davide Faraone. “Rdc, Conte da Agrigento: ‘Renzi venga senza scorta a dire che non serve’. Sono minacce in perfetto stile mafioso che dovrebbero indignare le persone perbene, comunque la pensino. È istigazione all’odio, per di più alla vigilia della visita di Renzi a Palermo”. Lo scrive su Twitter il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.