Renzi, Scarpinato e Palamara: la querelle continua

L'ex magistrato chiamato in causa dal leader Iv e dal capolista M5s al Senato

2' DI LETTURA

PALERMO – Nuova puntata nella querelle che vede contrapposti l’ex procuratore Generale di Palermo, Roberto Scarpinato, e il leader di Italia viva Matteo Renzi. nello scontro si inserisce l’ex magistrato Luca Palamara, autore di un libro con diverse rivelazioni sul mondo della magistratura.

L’antefatto

A dare il là al duello erano state alcune dichiarazioni di Scarpinato, capolista per il Senato sotto le insegne del Movimento cinque stelle, nel corso del comizio elettorale di Palermo con accanto il leader pentastellato Giuseppe Conte. Parole alle quali aveva risposto Renzi, che nella sua tappa elettorale nel capoluogo siciliano aveva ribattuto: “Non prendiamo lezioni di antimafia da Conte e Scarpinato. Quando pensi a quest’ultimo penso alle pagine di Luca Palamara, al sistema Montante e alle raccomandazioni. Scarpinato ci ha nascosto il suo rapporto con Montante”.

Scontro Renzi-Scarpinato

La replica di Scarpinato non si è fatta attendere: “Quelli di Renzi sono metodi squallidi e diffamatori”. Secondo l’ex magistrato il leader terzopolista “ha sferrato un attacco replicando insinuazioni calunniose e prive di alcun fondamento di Luca Palamara, ex magistrato radiato dall’ordine giudiziario per indegnità e rinviato a giudizio per gravi reati”.

L’intervento di Palamara

Ma proprio queste parole nono sono andate giù al diretto interessato, che a sua volta ha tenuto a precisare la natura delle sue rivelazioni su Scarpinato: “La fonte di questi rapporti è un appunto manoscritto rinvenuto all’esito di una perquisizione presso l’abitazione del

Montante e riferito alla allora imminente nomina del Procuratore generale di Palermo che poi appunto riguardò il dottore Scarpinato”. palamara poi ricorda: “In merito a quella vicenda la Procura di Catania ritenne di archiviare de plano rimettendo la palla al Csm che poi non fece nulla. Io penso che non sia mai troppo tardi per ottenere una spiegazione di Scarpinato su questa vicenda anche perché è diritto

dei cittadini quello di essere informati anche magari sulla vicenda della vendita dell’appartamento”.