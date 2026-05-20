Residenti bloccano il cantiere per la pista ciclabile, interviene la polizia

Protesta in via Generale Di Maria

PALERMO – Residenti e commercianti hanno bloccato il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile in via Generale Di Maria a Palermo. Gli operai sono stati costretti a fermarsi. I manifestanti hanno divelto la recinsione che delimitava il cantiere. È stato necessario l’intervento della polizia per riportare la calma.

Il cantiere resta sospeso, l’impresa chiede garanzie. Il progetto è finanziato con i fondi del Pnrr e il Comune lo deve completare entro il 30 giugno, altrimenti perderà il finanziamento di 7,5 milioni di euro.

Dopo la rinuncia del Comune a realizzare le piste ciclabili in corso Calatafimi e in un tratto di viale Regione Siciliana, la protesta dei residenti si è in spostata in via Generale Di Maria.